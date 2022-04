FC CATANIA 1946: “Curatela, pretesa ingiusta ed irragionevole. 200mila euro già depositate presso il Notaio Grasso e utilizzabili per le spese correnti”

Nuova PEC trasmessa alla Curatela fallimentare ed al Notaio Dott. Andrea Grasso dallo Studio Tedeschini, resa pubblica dalla FC Catania 1946 srl di Benedetto Mancini che riportiamo di seguito integralmente:

“Con la presente, in nome e per conto della mia assistita F.C. Catania 1946 srl, facendo seguito alla PEC trasmessa in data 8.4.2022, si è appreso informalmente che la Curatela avrebbe intenzione di non far disputare la partita di domani, ritirando la squadra dal campionato (il che comporta la gravissima perdita del titolo sportivo di Serie C), a meno che non venga raccolta e consegnata una cifra cash di EU 35.000 entro le 10.00 di stamani.

Ferma restando la manifesta illegittimità ed illogicità di tale pretesa, si evidenzia e si ribadisce che ove la curatela ritiri l’ingiustificata decadenza comunicata alla mia assistita, vi sono non solo 35.000 Euro ma bensì 200.000 euro disponibili (in quanto già depositati presso il Notaio Dott. Grasso) immediatamente utilizzabili per affrontare le spese correnti, e ciò a prescindere dal fatto che si devono giocare tre partita in casa che quindi generavano incassi senza spese di trasferta.

Questa ingiusta ed irragionevole pretesa dei Curatori di ricevere stamani cash EU 35.000 pena il ritiro della squadra, arrecherebbe peraltro gravissimo pregiudizio non solo alle ragioni della mia assistita ma altresì al titolo sportivo ed all’intera città di Catania. Nel ribadire quindi la piena disponibilità della mia assisita a consentire, previa revoca della comunicata decadenza, l’immediato utilizzo di EU 200.000 per tutte le spese correnti già da lunedì, dando le opportune disposizioni al Notaio Dott. Grasso che ci legge in copia.

SI INSISTE

– Nella revoca della comunicata decadenza;

– Nel consentire alla squadra di disputare la partita di Domenica 10.4.2022;

Si conferma che la mia assistita Lunedì 11.4.2022 depositerà presso il Notaio Dott. Grasso il saldo prezzo di EU 175.000 rimanendo disponibile a coprire le spese maturare dal 17.3.2022, al cui riguardo si chiede elenco analitico delle spese già sostenute e di quelle in scadenza, sino alla stipula dell’atto.

Si rimane in attesa di urgente riscontro

Distinti Saluti

L’avv. prof. Federico Tedeschini”

