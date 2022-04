MARTORELLI (ag. FIFA): “Danni notevoli, tutti sapevano delle difficoltà del Catania…”

A proposito dello stravolgimento della classifica del girone C di Serie C, l’agente Fifa Giocondo Martorelli ha parlato a ‘Stadio Aperto’, trasmissione di TMW Radio. Ecco quanto evidenziato da tuttomercatoweb.com: “Per parlare del sistema mi ci vorrebbe un’intera trasmissione, anche la cosa successa nel girone di C è veramente clamorosa, incredibile. Classifiche stravolte a tre giornate dalla fine, dico che è vergognoso perché l’ipocrisia non mi appartiene. Sono stati creati danni notevoli a società che fanno già tantissimi sacrifici. Tutti in Italia sapevano del Catania e delle sue difficoltà insuperabili, e invece sono andati avanti. Bisogna guardare a ogni realtà…”.

