MONTEAGUDO: “Catania, situazione molto triste. Aspetto un’opportunità per ripartire”

Juan Cruz Monteagudo, difensore reduce dalla sua prima esperienza nel calcio italiano vestendo la maglia del Catania, commenta l’esclusione dal campionato parlando anche del proprio futuro ai microfoni di Radio Universidad. Ecco quanto evidenziato e tradotto dalla nostra redazione: “Il Catania può iniziare in serie D la prossima stagione, come hanno fatto Bari, Palermo o Parma. Ma la situazione è difficile, perché per molti anni c’è stata una cattiva gestione, tanti debiti che non si sono potuti saldare ed è successo il peggio, il fallimento del club. Ci hanno escluso dal campionato, ci hanno tolto tutti i punti che erano stati ottenuti e non abbiamo avuto la possibilità di giocare i playoff. Meritavamo di finire il torneo e ci hanno tolto questa possibilità, situazione molto triste. Io, oggi, sono un giocatore libero. Avevo ancora un anno e mezzo di contratto a Catania, ma di fronte a questa situazione sono stato svincolato. Ora devo essere paziente, calmo e non perdere il ritmo. Mi sto prendendo cura di me stesso allenandomi da solo, mentre aspetto un’opportunità. Se tornerei in Argentina? Se c’è la possibilità di giocare in Primera, B Nacional o Metropolitana, sono aperto ad ascoltare l’offerta. Non chiudo le porte a nessuno. Ascolterò qualsiasi offerta che mi verrà fatta dall’Argentina, dall’Italia o da qualsiasi Paese del mondo. Voglio giocare a calcio e lo farei ovunque, senza obiezioni”.

