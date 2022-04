MERCATO: Cataldi-SPAL, si va verso il no. Attenzione alla pista Vicenza

Fonti ferraresi tendono ad escludere la pista che porta il centrocampista ormai ex Catania Riccardo Cataldi alla SPAL, mentre da Vicenza spingono per la possibilità che il calciatore scuola Roma raggiunga in terra veneta mister Francesco Baldini e Jean Freddi Greco. C’è la possibilità che Cataldi possa ritrovare Baldini, godendo della stima profonda che il tecnico di Massa nutre nei suoi confronti, avendo avuto il piacere di allenare il ragazzo sia a Catania che nelle giovanili della Roma. Lo stesso Cataldi sarebbe pronto a dare la propria disponibilità circa un eventuale trasferimento, a prescindere dalla categoria di militanza, seguendo Baldini. Quest’ultimo, peraltro, è contrattualmente legato ai colori biancorossi fino a giugno ma vanta un diritto d’opzione in vista della stagione successiva.

