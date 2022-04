POTENZA-CATANIA: sondaggio chiuso, Sipos migliore rossazzurro. Ecco il podio

In occasione del pari esterno riportato contro il Potenza, l’attaccante croato Leon Sipos rappresenta il giocatore del Catania che ha più impressionato i tifosi. E’ quanto indica l’esito del consueto sondaggio proposto dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com, in base al maggior numero di voti ricevuti. Sipos rappresenta quindi il migliore rossazzurro in campo. Completano il podio, al secondo e terzo posto, l’attaccante Antonio Piccolo (autore del gol valido per il definitivo 2-2) ed il difensore Luca Ercolani.

