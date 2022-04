PAGLIARA: “Forza Catania, non meriti tutto questo”

“Post (quasi) muto.

Forza Catania. Non meriti tutto questo”. Poche sono le parole affidate ai social da Fabio Pagliara, uno dei promotori del progetto SIGI, il cui impegno fattivo però si è interrotto già prima che l’avventura iniziasse davvero, nel momento in cui il suo prototipo di azionariato diffuso venne soppiantato da un modello differente.

Dopo il comunicato della curatela fallimentare del Calcio Catania, diffuso sui canali ufficiali del club in cui si annunciava il mancato incontro con Benedetto Mancini in quanto rappresentante di Fc Catania 1946, la città è ripiombata nel caos in attesa di nuove comunicazioni da parte del Tribunale etneo.

