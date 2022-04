SERIE B – Bandecchi (Pres. Ternana): “Dopo il fallimento del Catania, la C non la vogliamo ancora cambiare?”

Il Presidente della Ternana Stefano Bandecchi, su Instagram, rivolge l’ennesimo appello affinchè cambi qualcosa nella struttura del campionato di Serie C: “Dopo il fallimento del Catania che mi dispiace molto per tutta la tifoseria, una tifoseria molto calda, mi chiedo ma il campionato di C ancora non lo vogliamo cambiare? Ghirelli, faccio un appello a lei. Seguite quello che si è detto a inizio stagione: un campionato di Serie C diviso in un torneo a 22 squadre nazionale e uno di C2 con 3 gironi, al limite a 20 squadre. La Serie C così com’è messa non conta una mazza. Così non si va da nessuna parte”.

