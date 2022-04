SERIE C: 35/a giornata, anche Rosaia nella Top 11 del girone C

La redazione del portale nazionale specializzato sulla Serie C, tuttoc.com, pubblica la consueta Top 11 del girone C relativamente alle gare della 35/a giornata. Tra i migliori giocatori del turno di campionato recentemente disputato figura il centrocampista del Catania Giacomo Rosaia, sceso in campo dal 1′ a Potenza. “Dopo appena quattro minuti – si legge – pesca con un gran lancio Sipos per il gol del vantaggio rossoazzurro. Solita grinta e ordine in mezzo al campo”.

Presenti anche gli ex attaccanti rossazzurri Mirco Antenucci (“la stampa pugliese lo ha definito l’uomo del destino. I biancorossi tornano in B con un suo gol, il finale migliore possibile”) e Michael Liguori (“pareggia immediatamente il gol lampo di Patierno e ci crede fino alla fine quando si butta dentro per deviare in rete la palla del 4-4 in pieno recupero”), rispettivamente in forza al Bari ed al Campobasso.

