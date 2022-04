SERIE C – Turotti (D.S. Pro Patria): “Catania uno dei tanti malati gravi, il problema è di sistema”

Sandro Turotti, Direttore Sportivo della Pro Patria, ai microfoni di tuttoc.com dice la sua in relazione alla fine del Calcio Catania sancita dal Tribunale etneo e dalla FIGC con la revoca dell’affiliazione: “Si parla del Catania ma se andiamo indietro anche di poco, vediamo che ci sono tanti malati gravi che riescono ad andare avanti per anni e poi accadono queste cose qui. Sicuramente il team etneo avrà avuto i parametri giusti per iscriversi però si sapeva benissimo che aveva problemi, come era accaduto in passato ad altre squadre che alla fine avevano fatto la stessa identica fine. Il Catania è l’ultima di una serie di società che sono andate avanti mentre tutti si chiedevano come riuscissero a iscriversi, per poi saltare durante il campionato o comunque a fine stagione. Di solito capita a società con una grande storia, con un grande blasone, in grande piazze, che hanno provato a farcela fino alla fine. Sia in questa che in altre categorie, perché il problema non è solo della Serie C ma è di sistema”.

