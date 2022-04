STAMPA LAZIALE: “Mancini è riuscito ad inimicarsi anche la tifoseria del Catania…”

Così la stampa laziale, nello specifico Il Messaggero di Rieti, sull’imprenditore Benedetto Mancini, il quale proprio in queste ore ha visto decadere la trattativa per l’acquisizione del ramo calcistico aziendale del Calcio Catania: “Anche a Catania hanno imparato a conoscere Benedetto Mancini, un simpatico imprenditore romano che tra un bonifico bulgaro e uno «state sereni, tutto si risolverà» è già riuscito nell’impresa di inimicarsi ben tre tifoserie: quella del Latina, quella del Rieti e, adesso, quella dei rossoazzurri siciliani”. Si legge in particolare: “Dopo aver adulato i tifosi cantando i cori della curva in un noto bar cittadino e aver dispensato selfie al Massimino, ribadisce: «Non sto comprando un garage, la trattativa è complessa, ma state sereni perché il rogito verrà firmato». Ma, si sa, “senza lilleri, non si lillera” recita un vecchio adagio: senza soldi non si può andare lontano”. Tifosi del Catania “inevitabilmente “gemellati” con quelli di Latina e di Rieti, che Benedetto Mancini lo hanno già imparato a conoscere e scaricato da un pezzo”.

