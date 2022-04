I TRENI DEL GOL: udienza il 10 maggio

Ennesimo rinvio dell’udienza relativa al processo “I Treni del gol”, che portò alla retrocessione del Catania in C nell’estate del 2014 (fonte newsicilia.it). L’udienza, in programma per oggi, è stata rinviata a seguito della variazione del Collegio giudicante. Inoltre, poiché le difese degli imputati – tra i quali quella dell’ex patron del Catania Antonino Pulvirenti – hanno chiesto un termine per integrare le liste testimoniali, è giunto lo spostamento al mese prossimo (10 maggio). Sono trascorsi otto anni e, ancora, la vicenda è tutt’altro che archiviata.

