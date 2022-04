GIOVANILI CATANIA: Aldo Napolitano prelevato dall’Hellas Verona

Il Calcio Catania è sparito e, intanto, le giovani promese cominciano ad accasarsi altrove. Vedi il caso del talentuoso attaccante classe 2005 Aldo Napolitano che, come da foto apparsa sui social, ha firmato per l’Hellas Verona. La società gialloblu ha seguito con attenzione i progressi del ragazzo cresciuto nel settore giovanile etneo, assicurandose il diritto alle prestazioni sportive a parametro zero dopo la radiazione del club dell’Elefante. Napolitano è solo uno dei vari ragazzi di talento in procinto di lasciare la Sicilia. Tra questi Flavio Russo – che vanta anche qualche presenza nella Prima Squadra rossazzurra – direzione Sassuolo.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***