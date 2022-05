ACCADDE OGGI – 31 maggio 1964, match pazzesco all’Olimpico: Roma 4-4 Catania

31 maggio 1964. Uno dei periodi più floridi nella storia del Calcio Catania, che archiviò la stagione con un eccellente ottavo posto finale in Serie A. Ciliegina sulla torta, il figurone fatto allo stadio “Olimpico”. La Roma di allora deluse le attese piazzandosi al dodicesimo posto, ma rendere visita ai giallorossi rifilando quattro reti non capita tutti i giorni. I capitolini segnarono lo stesso numero di gol, segno evidente di quanto fossero “allegre” le difese quel giorno ma allo stesso tempo prolifici gli attacchi delle due squadre.

Gara divertente per i 20mila presenti. Al 34′ furono i padroni di casa a sbloccare il risultato con Giancarlo De Sisti, ma prima dell’intervallo ci pensò Giovanni Fanello a pareggiare i conti. Ripresa scoppiettante con la rete che si gonfiò tre volte nel giro di cinque minuti. Pedro Manfredini e Lamberto Leonardi consentirono alla Roma di portarsi sul 3-1, successivamente un autogol di Mario Ardizzon riaprì i giochi.

Il Catania giocò spensierato, sereno ma non ci stava a farsi mettere sotto e sfruttò tutto il potenziale offensivo di cui disponeva. Salì in cattedra il grande Cinesinho che fece impazzire la difesa romanista e, tra il 70′ ed il 73′, ebbe il merito di effettuare addirittura il sorpasso. I rossazzurri pregustarono una vittoria di prestigio ma, al minuto 82′, Angelo Sormani – in seguito allenatore del Catania – siglò il definitivo 4-4. Match scoppiettante e campionato chiuso in bellezza dai rossazzurri di Carmelo Di Bella.

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 36′ De Sisti, 41′ Fanello, 47′ Manfredini, 49′ Leonardi, 51′ Ardizzon (A), 70′ e 74′ Cinesinho, 82′ Sormani

ROMA: Cudicini, Fontana, Ardizzon, Carpanesi, Losi, Angelillo, Orlando, Sormani, Manfredini, De Sisti, Leonardi. Allenatore: Mirò

CATANIA: Branduardi, Alberti, Rambardelli, De Dominicis, Bicchierai, Turra, Danova, Cinesinho, Fanello, Cordova, Battaglia. Allenatore: Di Bella

ARBITRO: Monti di Ancona

ESPULSI: 86′ Orlando e De Dominicis per reciproche scorrettezze

AMMONITI: Cinesinho, Sormani

