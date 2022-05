CICCHETTI (ag. FIFA): “Catania, spero nella ricostruzione di un percorso vincente”

L’agente FIFA Gianfranco Cicchetti interviene ai microfoni di tuttoc.com. Tra i vari temi analizzati, quello relativo alla scomparsa del Calcio Catania: “E’ una ferita aperta, che ci vorrà tempo per richiudersi. Catania è una piazza importante che non meritava quest’epilogo, nei modi e nella conclusione. Spero possa ripartire nella maniera migliore dalla serie D e ricostruire un percorso vincente come hanno fatto negli anni scorsi piazze storiche come Parma, Palermo, Avellino e Bari”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***