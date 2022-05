ESCLUSIVA: gruppo Nord Italia/estero, primi contatti con il Comune. Su Tamima e investimento…

Mese di maggio determinante per il futuro del Catania. Sì, perchè intorno alla metà di maggio la FIGC risponderà al Comune in merito alla richiesta d’iscrizione di una squadra di calcio in rappresentanza della città di Catania al campionato di Serie D. L’esborso di 300mila euro sarebbe il contributo minimo, in realtà la Federazione potrebbe dare il via libera per un importo superiore, com’è accaduto per città come Foggia e Palermo negli ultimi anni.

Intanto il gruppo del Nord Italia di cui vi abbiamo parlato nei giorni scorsi (clicca qui per leggere l’intervista dell’intermediario), supportato da imprenditori di Tamima Shoes, leader nel settore delle calzature negli Emirati Arabi e a Dubai, ha avviato questa mattina i primi contatti ufficiali con l’amministrazione comunale etnea. Un confronto sereno, cordiale tra le parti che si aggiorneranno nei prossimi giorni. L’interesse è concreto, si attende la risposta della FIGC in merito alla categoria di ripartenza del Catania che, con ogni probabilità, sarà la Serie D.

A proposito di Tamima Shoes, è bene precisare che l’azienda rappresenta una branca del marchio Tamima, operativo sempre negli Emirati Arabi anche nell’ambito delle costruzioni, del settore immobiliare e alberghiero. Sempre sulla base di informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, gli investitori sono pronti ad immettere una cifra compresa fra i 3 e 4 milioni per la gestione dell’annata 2022/23.

