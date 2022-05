ESCLUSIVA – Pagliara: “Azionariato, la città è pronta a fare la sua parte”

Fabio Pagliara, Presidente della Fondazione Sportcity e promotore della cordata che mosse le basi per rilevare il Calcio Catania due anni fa, nei giorni scorsi ha annunciato che darà il proprio contributo sostenendo l’iniziativa promossa dall’avv. Enzo Ingrassia. Lo abbiamo sentito telefonicamente, rilasciando alcune dichiarazioni sul tema legato all’azionariato. Ecco quanto raccolto da TuttoCalcioCatania.com:

“In questo momento dipende molto dal bando che uscirà dal Comune. Se si rende obbligatorio l’azionariato oppure no, e in che quota. Ipotizzo l’utilizzo dell’8-10%, non una quota rilevante. L’idea è quella di costituire un gruppo unico e di mettere a disposizione la quota per chi vincerà l’eventuale bando. Il messaggio che stiamo mandando è quello di dire che la città è pronta, imprimendo un’accelerazione per far capire a chi volesse investire su Catania che c’è anche questa opportunità. Che più che per garantire un supporto economico, nasce dal fatto che una parte della città è pronta a mettere un piccolo «sì» per spingere l’investitore. Sarà importante capire il piano industriale che la società interessata si prefigge. La disponibilità è totale ad ascoltare chiunque sia serio. Fermo restando che il progetto lo esaminerà lo studio del Comune di Catania”.

