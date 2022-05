MERCATO: il Sassuolo continua a “pescare” a Catania

Mirino ancora indirizzato su Catania. Il Sassuolo, club molto attivo in fatto di giovani talenti, si è assicurato il diritto alle prestazioni sportive di Kevin Leone nella scorsa sessione estiva del calciomercato. Adesso l’attaccante catanese classe 2005 ed ex Catania sogna l’esordio nella Prima Squadra neroverde, dopo avere contribuito al trionfo del Sassuolo nella Viareggio Cup. Ma i neroverdi non si fermano qui. Perfezionato a gennaio l’ingaggio di Luca Moro dal Padova (adesso l’ormai ex bomber rossazzurrro si allena proprio con la squadra sassolese), speranzoso di confermare le sue straordinarie doti realizzative emerse alle pendici dell’Etna, il Sassuolo punta anche su Flavio Russo. Il ragazzo ha sostenuto un provino, convincendo il responsabile del settore giovanile del club emiliano Francesco Palmieri e tesserare il giovane talento ex Catania (fonte tuttocalciogiovanile.it). Russo si dividerà tra l’Under 18 e la Primavera neroverde, dopo che nelle ultime stagioni ha militato segnando parecchie reti con Under 17 e Primavera del Catania, prima ancora nel Foggia U15 disputando anche un Torneo in prova con il Benevento.

