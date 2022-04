PAGLIARA: “Iniziativa avv. Ingrassia? Farò la mia parte, occorre che partecipiamo tutti”

Fabio Pagliara, Presidente della Fondazione Sportcity e promotore della cordata che mosse le basi per rilevare il Calcio Catania due anni fa, sui social afferma che darà il proprio contributo sostenendo l’iniziativa promossa dall’avv. Enzo Ingrassia:

“Come ho sempre detto occorre massima unità in questi momenti. E nessuna voglia di protagonismo. Farò la mia piccola parte al servizio della iniziativa di tre “giganti” come Enzo Ingrassia, Enzo Trantino e Andrea Scuderi. Sono certo che l’esperienza e la storia di questi grandi professionisti aiuterà il realizzarsi di questo progetto, da me sempre considerato utile e necessario. E sono altrettanto certo che sia un segnale di “passaggio di cultura e di amore” verso i giovani e verso tutti i tifosi per poter innovare il modello operativo. Si tratta di un piccolo segnale, al quale tutti, unitamente, occorre che partecipiamo. E che sia un primo passo per un progetto più ampio, con una proprietà seria e una governance competente. E che il Comune inserisca nel bando una clausola del genere sarebbe cosa bella (e giusta). Grazie davvero Avvocati, come anticipato telefonicamente, ci sono. Siamo, con voi, in buone mani”.

