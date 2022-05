LA SICILIA: Catania, l’assordante silenzio della politica

La piazza di Catania da anni vive di delusioni, errori, tensione. E c’è un silenzio che fa tremare. “La classe politica provinciale, regionale, nazionale rimane in silenzio – riporta il quotidiano La Sicilia – Poche le eccezioni. Voci isolate. Nessun interesse nei confronti di una realtà come il calcio che tiene in ambasce la stessa vita sociale degli abitanti. Ci sono problemi più vistosi come ordine pubblico e pulizia, ma il calcio è una componente essenziale per la vita di una comunità. Nessuno ha speso una sola parola per i dipendenti dell’ex società che adesso sono a casa senza un lavoro. Ci riferiamo a uomini di segreteria, pubbliche relazioni, agli stessi magazzinieri. Silenzio assoluto. E, anche qui, poche eccezioni, poche voci fuori da un coro che resta drammaticamente muto”.

