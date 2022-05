BONACCORSI (vice Sindaco): “Metteremo a disposizione tutto il possibile per agevolare chi si vuole spendere per Catania”

Roberto Bonaccorsi, Sindaco facente funzioni della città di Catania, ha concesso un’intervista nel corso della trasmissione televisiva Corner, su Telecolor. Queste le parole evidenziate:

“Serie D o Eccellenza per la ripartenza del calcio a Catania? Non considero alternative alla Serie D. Sono fiducioso, mi auguro che la Federazione ci risponda presto affinchè si possa pubblicare la manifestazione d’interesse che è una sorta di rapporto comparativo tra chi poi avrà interesse a mettersi in gioco. La scelta è discrezionale, compete al Sindaco. Rispettando le garanzie delle norme federali con alcune nostre aggiunte. Mi auguro che a fine maggio saremo nella condizione di potere rendere pubblica la manifestazione. Abbiamo spedito una mail alla presidenza FIGC allegando, ai fini della condivisione, la bozza con la manifestazione d’interesse. Per chiunque abbia voglia di scommettersi col Catania ritengo non sia pregiudizievole se la Federazione stabilisca 300, 400mila euro o qualcosa in più. Il valore da corrispondere lo determinerà la Federazione stessa, accertandosi la serietà del progetto di chi voglia investire”.

“Attraverso la manifestazione pubblica andrà dimostrata con i fatti la solvibilità, il merito creditizio, il programma sportivo. Non possiamo ripetere gli errori del passato. Abbiamo bisogno di documenti che attestino concretamente la solvibilità ed i programmi di chiunque si voglia proporre. Non chiacchiere, abbracci e pacche sulle spalle. Si richiede un programma dettagliato sull’attività sportiva, un business plan che dimostri la capacità finanziaria a supporto dell’attività e un’attestazione degli istituti di credito che certifichino la capacità di assolvere al compito. Sono requisiti che ritengo possano tutelare la città, poi in funzione alle richieste che perverranno faremo le nostre valutazioni”.

“Il Comune è nel pieno esercizio delle sue funzioni. E’ avvenuta la riprogrammazione dei fondi e a breve ci sarà la gara per spendere una buona quantità di quattrini nello stadio per rimetterlo in una condizione di gestione che sia compatibile non con la quarta serie, ma con le categorie che noi auspichiamo. Immediatamente ci sarà un rapporto di convenzione con l’eventuale soggetto che dovesse risultare assegnatario della squadra. E’ una grande opportunità. Lo stadio fa parte della sua storia, della sua tradizione. Vanta un’importanza strategica. Chiaramente se gli investitori ritengono di avvalersi di qualche altra struttura metteremo a disposizione quanto ci chiederanno. Faremo tutto il possibile per il Catania Calcio, senza lesinare assolutamente nulla perchè la mia passione sportiva è grande. A questa si coniuga la consapevolezza dell’interesse generale ed il sentimento popolare che accompagna la squadra. Sappiamo benissimo quale ritorno una squadra di calcio importante può dare alla città dal punto di vista economico e turistico, questo ci può spingere a fare anche ulteriori concessioni. Abbiamo ben chiaro il quadro in cui ci troviamo”.

“Lavori allo stadio? Una parte dell’impianto sarà inibita per la realizzazione dei lavori. Qualunque tipo di lavoro deve essere fatto compatibilmente con l’utilizzo dello stadio, il Catania non giocherà altrove. Nei giorni scorsi a Palermo c’erano 32mila spettatori. Se invece del Palermo fosse stato il Catania a giocarsi i playoff pensate che ci sarebbero state meno persone allo stadio? Qualcosa di analogo sarebbe accaduto in pochissime altre realtà italiana, e parliamo di uno spareggio di Serie C. L’afflusso medio in Serie A è inferiore a questa dimensione. Soltanto questo come ritorno d’immagine è un volano importantissimo per chi ritiene di potersi spendere per la squadra di calcio. Ritengo sia un elemento in più per effettuare una valutazione d’investimento”.

“Campo di Nesima nuova casa del Catania sul piano logistico per sostenere allenamenti e quant’altro? Sicuramente sì ma il mio sogno è che qualcuno intervenga presso il Tribunale anche su Torre del Grifo. Quello completerebbe il tutto, ma sarà l’imprenditore a stabilire quale tipo d’investimenti fare in città e con la squadra di calcio. Metteremo a disposizione tutto il possibile per agevolare chi si vuole spendere per la città di Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***