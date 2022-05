MANIFESTAZIONE D’INTERESSE: conferenza stampa al Comune

Intorno alle ore 13.15 nella sala giunta del Comune di Catania il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi e l’assessore allo sport Sergio Parisi illustreranno in conferenza stampa la manifestazione d’interesse, in pubblicazione, ai fini dell’individuazione di società sportive per l’iscrizione di una squadra di calcio in rappresentanza della città di Catania al prossimo campionato di Serie D.

===>>> NUOVO CATANIA: avviso pubblico manifestazione interesse, ecco l’istanza del Comune

===>>> BONACCORSI (sindaco facente funzioni): “C’è tempo fino al 18 giugno. Catania, ecco i contenuti salienti dell’avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione d’interesse”

