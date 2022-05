NAZIONALE SICILIANA: convocati primo raduno, figura in lista l’ex Catania Curiale

La Nazionale siciliana guidata dall’ex Catania Giovanni Marchese ha diramato la lista dei convocati per il raduno di Mazara del Vallo in programma l’1 giugno, con ritrovo alle ore 15:30 presso lo Stadio “Nino Vaccara”. Dopo tale appuntamento, verrà ufficializzato anche l’elenco delle convocazioni per il raduno di Taormina, fissato per il 3 giugno. Sono 31 i convocati per il primo raduno della Nazionale siciliana. La rappresentativa si ritroverà a Mazara dove poi, il 10 giugno affronterà la Sardegna.

In lista figura anche il nome di Davis Curiale. L’ex punta rossazzurra aveva confermato qualche settimana addietro la partecipazione, ai microfoni di tuttoc.com (“Ci sarà una certa visibilità, con spettatori e televisioni. Sarà un onore rappresentare la mia terra: penso che ci saranno altri colleghi di Serie C siciliani che vi parteciperanno“), candidandosi anche per un eventuale ritorno nella sponda rossazzurra della Sicilia in D (“Al Catania non si può dire di no. Sarebbe la mia prima volta in Serie D ma per certe piazze la categoria non conta: a Catania, e chi ci ha giocato sa quello che dico, ti senti giocatore vero“):

CONVOCATI PRIMO RADUNO NAZIONALE SICILIANA

PORTIERI: Barbagallo (Canicattì), De Miere (Mazarese), Valenti (Sancataldo).

DIFENSORI: Maltese (Trapani), Cossentino (Misilmeri), Fragapane (Pro Favara), Genesio (Mazara), Licata (Sciacca), Marino (Pro Favara), Panarello (svincolato), Priola (Mazarese), Rizzo (Pro Favara), Tarantino (Parmonval).

CENTROCAMPISTI: Bulades (Mazara), Corso (Mazarese), Di Mercurio (Mazara), Fricano (Mazarese), Galfano (Trapani), Giardina (Mazarese), Lupo (Trapani), Grillo (Vibonese), Treppiedi (Canicattì), Tuccio e Rotulo (Sancataldese).

ATTACCANTI: Curiale (Vibonese), Caronia (Enna), Concialdi (Misilmeri), Ortisi (Fidelis Andria), De Luca (Enna), Gambino (Pro Favara), Limonelli (Giarre).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***