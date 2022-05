EX ROSSAZZURRI: gioia Di Stefano, la giovane promessa etnea convocata in Under 20 per il Torneo 8 Nazioni

Prosegue con risultati eccelsi il percorso di crescita di Lorenzo Di Stefano. Il giovane attaccante, prodotto del settore giovanile rossazzurro, continua a mettersi in evidenza con la maglia della Sampdoria Primavera. A suon di gol. La società ligure, attraverso l’emissione di una nota stampa, ufficializza una lieta notizia per il ragazzo catanese classe 2002: “Un bel premio per il campionato di Lorenzo Di Stefano: l’attaccante della Primavera blucerchiata è stato infatti convocato dall’Italia Under 20. Il commissario tecnico Alberto Bollini lo ha inserito nella lista degli Azzurrini che prenderanno parte alla gara d’esordio nel Torneo 8 Nazioni con i pari età della Polonia, in programma il 7 giugno allo stadio “Riviera delle Palme” di San Benedetto del Tronto (calcio d’inizio alle 17.30, diretta RAI Sport)”.

Prima punta che si ispira a Ciro Immobile, dal 2019 è un calciatore della Sampdoria. Nel corso della sua giovane carriera è stato schierato anche come ala sinistra e seconda punta, ma è da centravanti che rende al meglio. A spostarlo in quella posizione è stato Giuseppe Mascara, che quando lo allenava a Catania ha avuto l’intuizione di avanzarlo e, da mezzala, renderlo un attaccante.

