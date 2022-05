STAMPA TOSCANA: “Pellegrino profilo valutato anche dal Siena”

Il Taranto non è l’unico club sulle tracce di Maurizio Pellegrino. Secondo quanto riportano i colleghi di sienaclubfedelissimi.it, anche il Siena starebbe valutando il suo profilo per la direzione sportiva del club. Si fa riferimento, inoltre, alla presenza dello stesso Pellegrino sugli spalti dello stadio “Artemio Franchi” nell’allenamento congiunto con i dilettanti del Mazzola Valdarbia. Nei prossimi giorni l’ormai ex dirigente del Catania scioglierà le riserve, accettando la proposta ritenuta migliore per il prosieguo della carriera.

