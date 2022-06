EX ROSSAZZURRI – Curiale: “Nazionale Siciliana, sognavo questa possibilità. Orgoglioso di rappresentare la Sicilia”

L’ex attaccante del Catania Davis Curiale ha risposto presente alla chiamata della Nazionale Siciliana di Giovanni Marchese. Un progetto a cui Curiale crede fortemente, avvertendo un forte senso di responsabilità e appartenenza alla causa: “Sono veramente felice – afferma – In questi anni mi chiedevo spesso se un giorno avrei mai fatto parte di una Nazionale siciliana. Ringrazio il mister, abbiamo giocato insieme e c’è grande stima reciproca. Quando mi ha chiamato ho detto subito di esserci perchè sognavo questa possibilità. E’ un onore rappresentare la nostra grande Sicilia. Abbiamo tantissimi siciliani in giro per il mondo. Essere il capitano mi riempie d’orgoglio. Mi dispiace che tanti altri ragazzi non sono potuti venire magari anche per le società che non hanno dato il nulla osta, però devo dire che chi è venuto qua è voluto esserci. Sembra di allenarci insieme da tanto tempo. In questi raduni si è creato un bellissimo gruppo e sono sicuro che faremo bene. In tanti ci snobbano, magari ci prendono anche in giro ma vogliamo dare una risposta a chi non crede in questo progetto. In molti siamo senza contratto mettendo da parte il rischio della propria carriera pur di onorare questa maglia”.

