EX ROSSAZZURRI – Marchese: “Sicilia calcistica in difficoltà, speriamo di riprenderci il calcio che conta”

Prima il fallimento e la cancellazione dai ranghi federali del Calcio Catania, adesso trema il Messina. Momento durissimo per il calcio siciliano. Ne parla l’ex rossazzurro Giovanni Marchese, attuale C.T. della Nazionale Siciliana: “Non stiamo vivendo un bellissimo momento. Abbiamo avuto momenti stupendi con Catania, Messina, Palermo e Trapani tra Serie A e B. Adesso tante società siciliane sono in affanno, il Catania è fallito ed il Messina è in difficoltà. L’augurio è che prima o poi il calcio siciliano possa tornare a livelli alti, non solo per il calcio in sè ma per tutta la gente che ci lavora. Dal barista vicino allo stadio a tutto il resto. Speriamo di riprenderci il calcio che conta”.

