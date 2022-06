LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Catania, attesa per il titolo sportivo tra rivelazioni e frecciate”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Catania attende l’assegnazione di un nuovo titolo sportivo avendo fondate speranze di una rinascita in grande stile, almeno a sentire cifre, promesse, anticipazioni e programmi di alcuni gruppi. Luca Giovannone, ex patron del Torino, è uscito allo scoperto presentando il business plan insieme al direttore sportivo Angelo Fabiani: si fa cenno al settore giovanile, al percorso di investimenti necessari per vincere in D e arrivare sempre più su fino alla Serie A. “Per il primo anno gli investimenti sarebbero pari a un milione e 763mila euro con un costo del personale che sfiorerebbe il milione, quello di trasferte e spostamenti anche per il vivaio 65mila”, prevedendo Giovannone “un incasso di quasi mezzo milione di euro con una media di 10mila spettatori allo stadio”. Ieri Maestri non ha rivelato nuovi nomi dopo Baiocco, Auteri ed il rinnovo dell’accordo con Linea Oro Sport, mentre Ilari dichiara di nutrire dubbi sulle cifre faraoniche di potenziali interessati. “I tifosi, in questo senso, hanno reagito male: «Non si spara a zero sui concorrenti, semmai si fa la propria strada», è stato uno dei commenti più leggeri sui social”. La corsa continua “tra segreti, rivelazioni, qualche colpo basso e i cuoricini indirizzati verso città e tifosi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***