UFFICIALE – Giovannone rende noto il business plan: “Redatto con Angelo Fabiani in totale trasparenza”

Lex patron del Torino Luca Giovannone esce allo scoperto e rende noto il business plan quadriennale redatto con Angelo Fabiani e contenuto all’interno della manifestazione d’interesse presentata al Comune di Catania:

“E’ ora di fare chiarezza, per rispetto dei magnifici tifosi del Catania, prima che sia troppo tardi! Negli ultimo decenni sono stati ingannati troppe volte! Nella totale trasparenza che mi ha contraddistinto dal primo giorno che mi sono presentato a Catania e non avendo nulla da nascondere e tanto meno scheletri nell’armadio, rendo pubblico il business quadriennale, come richiesto dal Comune di Catania tra i documenti da presentare nella Manifestazione di Interesse nell’articolo 2 lettera e.

Ilari ha dichiarato che il patrimonio di Pelligra è inferiore.

Il patrimonio è un dato interessante e bisogna sapere di ognuno dei 5 partecipanti l’esatta entità senza permettere a nessuno giochi di prestigio.

Il business plan è ancora più importante e però deve essere credibile. Altro elemento importante per comprendere la credibilità dei 5 interlocutori è l’attestazione di solvibilità finanziaria richiesta dal Comune di Catania, come da articolo 2 lettera f della manifestazione di interesse.

E precisamente la solvibilità economica e finanziaria e la capacità di apporto finanziario dei soci, computata nell’arco del primo quadriennio, dovrà’ essere comprovata da un’apposita dichiarazione, rilasciata da un istituto di credito iscritto all’ABI o da una Banca di un Paese estero di rilevante importanza con cui i soci abbiano rapporti economici da più di un anno, che ne attesti la base finanziaria, la stima dell’operatore bancario e i requisiti di solvibilità rispetto agli impegni economici assunti nel piano previsionale dei costi di cui alla lettera e).

Aggiungo, in conclusione, che questo business plan è stato redatto insieme al direttore sportivo Angelo Fabiani che ha portato, due anni fa, la Salernitana in serie A contro il miliardario Berlusconi che rimase in B.

Cordialmente, Luca Giovannone”.

LA DOCUMENTAZIONE CONTENENTE IL BUSINESS PLAN DI GIOVANNONE

