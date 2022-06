LA SICILIA: “Nuovo Catania, tra lunedì e martedì si conoscerà il gruppo scelto?”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

A proposito del futuro del calcio a Catania, secondo alcune indiscrezioni “tra lunedì e martedì – riporta il quotidiano – si potrebbe conoscere il gruppo che l’amministrazione proporrà alla Figc. Per la tifoseria si tratta di una nuova attesa spasmodica ma rappresenta già un successo che questo Catania dopo essere stato estromesso a tre giornate dalla fine dello scorso campionato di Serie C, ora è tanto ambito e rinascerà”. I gruppi ben noti in gara sono cinque, in città gran parte della tifoseria si è schierata subito con Ross Pelligra, che proprio ieri ha acquisito il 45% delle quote del club Pallacanestro Varese, ma anche le altre 4 manifestazioni d’interesse vanno valutate con attenzione e c’è pure chi ha già effettuato scelte di natura tecnica mentre Giovannone si affida al competente Fabiani per gettare le basi del ‘nuovo’ Catania.

