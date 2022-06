LA GAZZETTA DELLO SPORT: “La Federcalcio attende il Comune. Tempi lunghi, ma serviranno ad evitare errori”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Si avvicina la scadenza dell’avviso pubblicato dal Comune di Catania per la raccolta di manifestazioni d’interesse. Sabato alle ore 13 il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi acquisirà la documentazione di ogni candidato, “ma il nuovo proprietario del Catania non verrà insignito lo stesso giorno o qualche ora dopo”. Bonaccorsi, con una squadra di funzionari, responsabili dell’ufficio tecnico e rappresentanti del Comune dovrà verificare in modo minuzioso, voce per voce, “appurare le credenziali economiche che verranno dichiarate, leggere tutti i verbali, fare esaminare i profili dei personaggi e dei dirigenti indicati nelle proposte che giungeranno per escludere legami col passato, ma anche profili che non sono consoni con l’esigenza di avere, accanto al nome Catania, rappresentanti con una onorabilità cristallina”. Poi ci sarà un secondo esame della Federcalcio. La data del responso definitivo potrebbe variare da metà alla fine di luglio. “Tempi lunghi, sì, ma serviranno a evitare errori in una ripartenza che dovrà avvenire nella maniera più limpida e regolare. La Federcalcio assegnerà il titolo in proporzione con piano industriale, consistenza patrimoniale, onorabilità dei personaggi. Ecco perchè serviranno telescopi per vivisezionare ogni passo”.

