EX ROSSAZZURRI: c’è anche Zavagno nel City Group che vuole acquistare il Palermo

A Catania ha vissuto mezza stagione altalenante, totalizzando 15 presenze nel campionato di Serie B 2005/2006 alla corte di Pasquale Marino. In occasione dell’apertura del calciomercato invernale, la società rossoazzurra provvide a reperire sul mercato un giocatore che desse maggiori garanzie, Giovanni Marchese, attuale C.T. della Nazionale Siciliana. Contemporaneamente Zavagno chiese ed ottenne la rescissione consensuale del contratto che lo legava al club rossoazzurro, a causa di motivi familiari. Da una decina d’anni lavora nelle vesti di osservatore, attualmente per City Group, holding con sede a Manchester controllata dall’Abu Dhabi United Group e proprietaria di dieci club in giro per il mondo, tra cui il Manchester City, che sta lavorando per definire l’acquisizione delle quote di maggioranza del Palermo, fresco di promozione in Serie B. Lo stesso Zavagno era allo stadio in occasione della finale playoff vinta dai rosanero contro il Padova.

