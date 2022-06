LA SICILIA – Passione rossazzurra a Mosca, Rasskazov: “Teniamo alto il nome di Catania in Russia”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

In Russia c’è un Catania che gioca e spesso vince. Parliamo del Calcio Catania Moscow, con oltre 50 tesserati, quattro squadre schierate in due campionati dilettantistici di Serie B e C, un patron tuttofare come Alex Rasskazov: “Adesso facciamo mille iscritti alla pagina ufficiale Facebook – dice con orgoglio – Noi, qui a Mosca, con il calcio cerchiamo di tenere alto il nome di Catania. Spero che arrivi un nuovo padrone e il calcio riesca a rinascere. L’avventura è partita nel 2017 quando ci siamo iscritti a un campionato amatoriale moscovita. I nomi più importanti della Serie A italiana erano già stati prenotati, allora ho optato per Catania scoprendo un mondo favoloso”.

Alex nel 2019 e 2020 è stato in Sicilia (accompagnato da un altro tifoso rossazzurro, Danilo Costanzo), ha visitato il Village e comprato delle mute di maglie per farle indossare in campionato ai suoi ragazzi. Altre le ha fatte confezionare a Mosca da un rivenditore sportivo importante: “Quando sono arrivato a Catania ho conosciuto tanti giocatori: da Lodi a Biagianti, passando per gli altri grandi nomi che erano in squadra. Un vero sogno che si è avverato. Il legame affettivo di appartenenza è rimasto immutato. Sono in contatto con tanti tifosi catanesi che hannno condiviso le iniziative, si informano. Sono orgoglioso di quello che è stato creato con il nome di Catania e contiamo di migliorarci ancora”.

E quando gli si chiede di formare una squadra del cuore con i migliori campioni della Serie A, non esita a comporre la seguente formazione: “Andujar; Spolli, Silvestre, Vargas; Izco, Almiron, Lodi, Gomez; Morimoto, Maxi Lopez, Mascara”. Poi il saluto ormai catanese: “Mbare forza Catania sempre”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***