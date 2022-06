LA SICILIA – Pelligra: “Catania, risorse enormi da valorizzare. Torre del Grifo imprescindibile. Vorremmo essere il generatore d’impulso”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Ross Pelligra, sangue siciliano essendo i genitori nati nell’isola e che ha registrato in giro per la città numerose adesioni nell’ottica di fare ripartire il calcio a Catania. Ha concesso alcune dichiarazioni al quotidiano locale:

“Catania è un’area metropolitana che vive oggi una situazione complessa sul piano socio-economico ma rappresenta un terreno fertile per investimenti mirati. Pensiamo all’inestimabile patrimonio paesaggistico e culturale, un landmark unico al mondo, aggiungiamo le dimensioni urbane e dell’hinterland congeniali alla valorizzazione della produzione, si tratta di un hub del Mediterraneo strategico a livello intercontinentale. In ogni ambito esistono profili di eccellenza della catanesità. Pelligra Group vorrebbe essere il generatore d’impulso, la realtà che mette a disposizione la sua forza per valorizzare risorse enormi”.

“Il mio nome, Ross, è scelto in omaggio a mio nonno Rosario. Vengo spesso in Sicilia e mi sento siciliano. Ho voglia di contribuire al rilancio dell’isola creando modelli, occupazione e benessere. Non possiamo e non vogliamo prescindere dall’acquisizione di Torre del Grifo e nel business plan sono compresi molti elementi relativi all’investimento territoriale e alla creazione di realtà per i più giovani. Il mio lavoro è costruire, anche dalle macerie, e così mi sono messo a studiare sintetizzando tutto in un progetto che non devo definire io, tocca all’amministrazione valutarlo. Mi piacciono la sobrietà e la serietà. Abbiamo tutto quel che serve per fare bene e forse anche qualcosa in più”.

