PELLIGRA: le origini siciliane (madre catanese), il dialetto siculo, le conoscenze italiane di Grella e Bresciano…

Da quando è stata ufficialmente avanzata la candidatura di Pelligra Group Pty Ltd, in città non si fa altro che parlare di una Catania calcistica che potrebbe sognare un grande futuro. Il gruppo del Presidente Ross Pelligra, infatti, sembra abbia risorse notevolissime da potere investire su Catania e sull’intero territorio, manifestando l’intenzione di rilevare anche subito il centro sportivo Torre del Grifo Village, al momento desolotamente chiuso ma con un potenziale enorme che potrebbe sprigionare.

A proposito di Ross Pelligra un’ulteriore carta da giocare, in vista della decisione finale che il Comune dovrà assumere sulla individuazione del soggetto ideale per rilanciare il calcio cittadino tra le cinque manifestazioni d’interesse ricevute, è rappresentata dalle sue chiare origini siciliane. Il nonno è nato a Solarino (dove ogni anno è solito tornare per 2-3 settimane), idem il padre, invece la madre è nativa di Catania. Un legame forte con la terra d’origine, evidenziato anche dal fatto che Pelligra parla un discreto italiano con accento marcatamente siculo e l’utilizzo di qualche termine dialettale della nostra Regione.

In più, nell’ambito del progetto che intende realizzare per Catania, città ritenuta “perfetta per effettuare degli investimenti mirati” ritenendola in possesso di grandi potenzialità, sarebbe supportato dalle conoscenze del calcio italiano di Mark Bresciano e Vincenzo Grella, australiani che hanno indossato le casacche di varie squadre italiane: Empoli, Parma, Palermo e Lazio il primo; Empoli, Ternana, Parma e Torino il secondo. Bresciano, peraltro, ha anche disputato sei derby contro i rossazzurri. Incluso lo storico 0-4 caratterizzato da una prestazione perfetta del Catania a Palermo con il noto gol da centrocampo di Peppe Mascara. Pare che gli ingredienti per un bel progetto ci siano tutti, ma spetterà unicamente all’amministrazione comunale decidere a chi affidare la gestione del ‘nuovo Catania Calcio’.

VIDEO YOUTUBE – Ross Pelligra intervistato da Radio Italia Uno Adelaide

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***