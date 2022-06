LA GAZZETTA DELLO SPORT: “Giornata dell’Orgoglio Rossazzurro, al Massimino il pieno di ex”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Gazzetta dello Sport’ in rassegna

Lunedì 27 giugno, alle ore 19.00, allo stadio “Angelo Massimino” in occasione della “Giornata dell’Orgoglio Rossazzurro” (ingresso gratuito), evento che vedrà scendere in campo una selezione di vecchie glorie del club rossazzurro e giovani calciatori e calciatrici del Catania. Figureranno tanti ex. Hanno già aderito all’iniziativa Pantanelli, D’Amico, Izco, Biondi, Russotto e Orazio Russo. “Nelle prossime ore – si legge – potrebbero dare la loro disponibilità anche Marchese, Biagianti e Mascara, grandi e indimenticati protagonisti degli ultimi felici anni trascorsi in Serie A”.

