LINEA ORO SPORT: azienda aperta ad una nuova eventuale partnership col Catania

“Linea Oro Sport e Nike ci tenevano a ringraziare la società Calcio Catania e tutto il popolo rossazzurro per la bellissima esperienza vissuta, con la speranza di poter essere ancora partner nella rinascita di questo glorioso club!”. Questo il messaggio pubblicato sui social due mesi fa dall’azienda che assicurò la fornitura del materiale tecnico Nike al Catania per la stagione sportiva 2021/22. In un momento in cui i tifosi rossazzurri attendono di capire chi si presenterà ufficialmente al cospetto del Comune per acquisire una nuova società che rilanci il calcio cittadino, Linea Oro Sport lascia tuttora una porta aperta ai colori sociali del Catania per un’eventuale partnership riconfermata. E intanto online, tramite il sito dell’azienda, è ancora possibile usufruire del servizio di merchandising che include zaini, borse, zuccotti, cappelli, felpe, polo, giacche, piumini, t-shirt, tute, maglie e pantaloncini rossazzurri.

