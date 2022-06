SONDAGGIO CHIUSO: conferme su Pelligra, Giovannone seconda opzione per i tifosi

Cinque manifestazioni d’interesse nel tentativo di rilanciare il calcio nella città dell’Elefante. Catania vuole una ripartenza immediata e importante, con un gruppo solido e ambizioso che porti avanti il miglior progetto possibile. In giro sui social sono innumerevoli i messaggi di sostegno nei confronti del gruppo australiano di Ross Pelligra. Per avere un quadro ancora più chiaro della situazione, abbiamo chiesto al popolo rossazzurro di esprimere un’opinione sul tema, tramite apposito sondaggio.

Ebbene si evince anche in questo caso il successo che il gruppo australiano riscuote tra i tifosi. Il 79% dei votanti non ha dubbi in relazione al fatto che l’imprenditore di origini siciliane sia la figura giusta per il rilanciare il Catania Calcio. La seconda opzione più votata (7%) fa riferimento alla curiosità per la candidatura di Pelligra ma anche a quella di Luca Giovannone, patron del Torino per un breve periodo nel 2005 che ha recentemente reso noto al pubblico il proprio business plan quadriennale. Il rimanente 14% mette sostanzialmente sullo stesso piano i progetti dell’ingegnere Fabio Maestri, dell’imprenditore romano Manuele Ilari e del gruppo capitanato dal catanese Antonello Mascali.

