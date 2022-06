PELLIGRA: investimento nella Pallacanestro Varese

Ufficializzato l’interesse per il Catania Calcio, in attesa della decisione del Comune etneo, il gruppo australiano che fa capo a Ross Pelligra, come spiegato da varesenoi.it, investe nella Pallacanestro Varese. “L’intesa con Pelligra Group, che fa capo oggi a Ross Pelligra, terza generazione della famiglia di imprenditori immobiliari con origini siciliane (precisamente da Solarino) è stata trovata – si legge –, tanto che i documenti relativi all’accordo sono stati presentati ieri sera ai membri del consiglio di amministrazione della società biancorossa”. Nuovi dettagli stanno emergendo in queste ore a comporre con precisione il mosaico della situazione e dei destini del sodalizio prealpino. “Domani sono in programma un altro consiglio di amministrazione seguito da una convocazione dei consorziati: i due appuntamenti saranno propedeutici ai passaggi formali. Che prevedono questo: l’entrata degli investitori australiani, attraverso un aumento immediato di capitale, nel 45% delle quote di Pallacanestro Varese. L’aumento non verrà evidentemente sottoscritto da Varese Nel Cuore, che resterà in possesso del 5% delle quote, mentre Luis Scola scenderà dall’attuale 51% al 45%. Questa dunque la composizione della nuova compagine proprietaria: Scola 45%, Pelligra 45%, Varese Nel Cuore 5% e Il Basket Siamo Noi 5%”. Nell’accordo è espressamente previsto che “Pelligra Group verserà subito 2 milioni di euro nelle casse biancorosse, in virtù dell’aumento di capitale, con l’impegno a erogare nuovi contributi – stavolta sotto forma di sponsorizzazione – per i successivi 4 anni”. Pelligra potrebbe inserirsi nel progetto di rigenerazione e completamento del palazzetto già in essere e solo per una parte finanziato, mirando anche alla costruzione di un “nuovo” stadio Franco Ossola e “avrebbe intenzione di usufruire della cosiddetta “legge stadi” che va a semplificare le procedure per chi intende investire”.

