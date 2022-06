ZICO: “Gol al Cibali, mi acclamavano come fossi un giocatore del Catania…”

Zico, secondo per popolarità in patria al solo Pelè, torna in Friuli. Il campione ha accettato l’invito di Franco Dal Cin per la presentazione del suo libro e per alcuni eventi con i tifosi dell’Udinese.

La parabola meravigliosa di Zico a Udine è anche legata ad un episodio datato 22 gennaio 1984, quando Zico disputò una prestazione super contro il Catania al Cibali, firmando il secondo gol con il disegno di una traiettoria spettacolare, tra l’ovazione dei sostenitori rossazzurri: “Non credevo alle mie orecchie – le parole del brasiliano riprese da La Sicilia – Tutti mi acclamavano come fossi un giocatore del Catania. Feci gol e mi applaudirono. Questo è un episodio eclatante che non ho mai dimenticato”.

