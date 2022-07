CATANIA: campo d’allenamento, avanza l’ipotesi Zia Lisa

Le strutture di Nesima e Zia Lisa sono state espressamente indicate dal Comune di Catania e suggerite alla proprietà del gruppo Pelligra, al fine di sostenere gli allenamenti per il ‘nuovo’ Catania in vista della stagione 2022/23. Secondo le indiscrezioni raccolte nelle ultime ore, avanza la soluzione Zia Lisa, il cui manto erboso non è in sintetico a differenza di Nesima. Una caratteristica importante, questa, poichè i rappresentanti del Pelligra Group hanno già fatto sapere che preferirebbero usufruire di un terreno di gioco in erba naturale. Figurano anche altre soluzioni nell’hinterland catanese, tra queste il “Toruccio La Piana” di Misterbianco (attualmente sprovviso di manto erboso e, quindi, da sistemare nell’immediato). Non sono ancora state sciolte le riserve. Al momento, comunque, il campo di Zia Lisa sembra rappresenta l’ipotesi principalmente presa in considerazione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***