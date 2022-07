STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Sarà Grella il Direttore Generale. Laneri profilo molto gradito alla piazza. Settimana importante”

Si preannuncia una settimana ricca di novità per il Catania. Il giornalista Alessandro Vagliasindi, intervenuto ai microfoni di Telecolor, fa il punto della situazione:

“Mercoledì conosceremo la denominazione del nuovo Catania. Diventa un punto fondamentale per poi entrare nel merito delle cariche dirigenziali. Sappiamo per certo che l’A.D. sarà Alessandro Zarbano, che il Direttore Generale sarà Vincenzo Grella e molto probabilmente il nuovo Direttore Sportivo sarà Antonello Laneri. In merito a quest’ultima carica, Grella e Zarbano si sono presi qualche giorno in più con tutti i candidati. In ballo ci sono anche Morello e Di Battista, l’ufficialità del Direttore designato arriverà a metà di questa settimana. Ci sono stati contatti con diversi professionisti. Laneri è un nome molto gradito alla piazza per curriculum, esperienza e conoscenza del calcio siciliano e soprattutto di una categoria difficile e irta di ostacoli come la Serie D, ma ha fatto bene anche in C. Tre tasselli sono già al loro posto”.

“Sistemato il discorso delle cariche si entrerà nel merito dell’operatività perchè è da individuare anche il comparto amministrativo del nuovo club con la scelta del Segretario Generale, del Team Manager, mentre come Addetto Stampa è stato confermato Angelo Scaltriti e potrebbe essere così anche per il Team Manager Emanuele Passanisi. Bisogna andare anche alla ricerca di un campo d’allenamento, della sede del ritiro precampionato. Possibile scelta territoriale per il ritiro in una località in altura che potrebbe essere Zafferana Etnea”.

“Tra mercoledì e giovedì il progetto si trasferirà a Catania, in senso compiuto e definitivo. In loco verranno intrecciati questi contatti che già sono in corso da diversi giorni. Ci sarà un incontro con l’Amministrazione Comunale, si ufficializzerannmo tutte le cariche, si terrà una conferenza stampa illustrativa dei programmi. Quindi questa è una settimana molto importante perchè da qui parte la macchina organizzativa che in un lasso di tempo abbastanza esiguo dovrà letteralmente costruire da zero un club portando in campo una squadra in grado di vincere il campionato di Serie D senza se e senza ma”.

