CATANIA: i giorni della rinascita, tanta carne al fuoco nei prossimi giorni

Altri tasselli vanno ad aggiungersi al Catania SSD di recente costituzione. Dopo avere annunciato il Consiglio d’Amministrazione, le figure cardine dello staff rossazzurro e scelto il nuovo logo, si prosegue con il raggiungimento dell’accordo con lo sponsor tecnico Erreà e la chiusura delle prime operazioni di calciomercato.

Marco Biagianti sarà il Team Manager. Anche Francesco Lodi e Andrea Russotto si apprestano a fare ritorno in rossazzurro, probabilmente farà altrettanto Giacomo Rosaia. A meno di colpi di scena clamorosi il difensore ed ex capitano del Licata Salvatore Maltese rappresenterà un innesto molto valido per la squadra dell’Elefante, affidata a Giovanni Ferraro, mister della splendida cavalcata del Giugliano verso la Serie C nella passata stagione. Molte altre ufficialità sono attese nei prossimi giorni.

A cominciare dal ritiro precampionato che si terrà a Ragalna, ma soprattutto l’ammissione in sovrannumero del Catania al torneo di Serie D. Main sponsor, Campagna Abbonanenti, completamento staff e parco giocatori (anche giovanile e femminile), individuazione con ogni probabilità del campo di Nesima (e del “Massimino”?) per sostenere gli allenamenti nel corso della stagione (in attesa di novità sul fronte Torre del Grifo), questione stadio (con la scelta della ditta che si occuperà dei lavori di restyling): tanta carne al fuoco in vista di un intensissimo mese di agosto che segnerà, a tutti gli effetti, la rinascita del calcio a Catania.

