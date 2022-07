CATANIA IN TV? Carra potrebbe lavorarci, come fece a Parma

Il Catania del Gruppo Pelligra attirerà l’attenzione di piattaforme come Dazn, Sky o Eleven Sports per l’acquisizione dei diritti televisivi? Se ne parla da diverse settimane, trattandosi di una piazza come Catania che, francamente, non ha nulla a che spartire con la Serie D in termini di bacino d’utenza, storia e tradizione. Inoltre il progetto dell’imprenditore siculo-australiano Ross Pelligra si preannuncia molto ambizioso con un budget che dovrebbe essere pari a circa 3.5/4 milioni di euro per affrontare il prossimo campionato di D. Non è da escludere, dunque, che la trasmissione delle partite dei rossazzurri venga affidata alle società sopra indicate.

La figura di Luca Carra, che ha vinto la concorrenza di tanti dirigenti accostati al Catania (un pò a sorpresa), non è da sottovalutare neanche sotto questo profilo. Il neo Direttore Generale, infatti, sarà molto attivo in tema di marketing e merchandising. Ed a proposito di dirette televisive, vale la pena ricordare che nel corso della proficua esperienza al Parma, caratterizzata dal triplo salto di categoria dalla D alla A praticamente in un lampo, Carra contribuì affinchè, grazie ad un accordo con la Lega Nazionale Dilettanti, Sky si aggiudicasse i diritti per mandare in onda gli incontri del club ducale reduce dal fallimento. Sky, inoltre, fu il back-sponsor di tutte le divise del Parma Calcio 1913, dalla prima squadra alle formazioni del settore giovanile e femminile. Anche alle pendici dell’Etna la presenza di Carra nel progetto sarà molto importante per le strategie presenti e future del club, che intende dotarsi di una base societaria abbastanza forte per raggiungere gli obiettivi prefissati. Senza facili proclami ma parlando attraverso il linguaggio dei fatti.

