CURIOSITA’: Scibilia e Carra, la D vinta nel 2016 e quelle “battaglie” da avversari in C e B…

Un rapporto di stima professionale reciproca, quello che lega l’advisor Dante Scibilia el Direttore Generale Luca Carra. In precedenza non hanno mai lavorato insieme, ma resta vivo in loro il ricordo di quella Serie D vinta nella stagione 2015/2016 rispettivamente a Venezia e Parma.

Allora Scibilia ricoprì il ruolo di D.G. a Venezia vincendo il girone C del massimo campionato dilettantistico con ben 11 punti di vantaggio sul Campodarsego e un attacco atomico (89 reti all’attivo). Tutto questo mentre il Parma di Carra (Amministratore Delegato) chiudeva al primo posto il girone, a +17 dall’Altovicentino. Carra e Scibilia furono, invece, avversari l’anno successivo in Lega Pro militando nello stesso raggruppamento (B). Il Venezia riuscì a trionfare ancora una volta (anche nella Coppa Italia di categoria) collezionando 80 punti, sufficienti per il primato in classifica. Alle spalle dei veneziani si piazzò proprio il Parma che, anche con un pizzico di fortuna, vinse i playoff staccando il pass per la Serie B trascinato dai gol di Calaiò (18).

In cadetteria, poi, Carra sorrise ancora festeggiando l’immediato salto di categoria in A mentre il Venezia venne eliminato ai playoff dal Palermo, a sua volta estromesso in finale dal Frosinone tra le polemiche. Sia per Carra che per Scibilia, comunque, esperienze vincenti. Il sogno a Catania è che l’ex dirigente del Parma ripeta l’impresa memorabile realizzata in gialloblu con il triplo salto dalla D alla A, stavolta non da avversario di Scibilia ma essendo figure professionali operative nello stesso team, seppur con mansioni diverse (l’avv. veneziano svolgerà un incarico da consulente esterno).

