EX ROSSAZZURRI – Marchese nuovo allenatore dell’Acireale: “Piazza importante, sono felicissimo”

Vittorio Strianese, neo Direttore Sportivo dell’Acireale, ha sciolto le riserve circa la decisione del nuovo allenatore per la società granata, in cerca di un sostituto di Fabio De Sanzo. I siciliani Salvatore Aronica (palermitano ex Napoli) e Giovanni Marchese erano i profili ritenuti maggiormente idonei. La scelta è ricaduta sull’ex rossazzurro, tecnico della selezione siciliana di calcio, che in più di un’occasione aveva sottolineato il desiderio di sposare un progetto serio, anche in Serie D. I dialoghi con l’Acireale proseguivano da giorni, l’accordo è stato ratificato in vista della stagione 2022/23.

Questa la nota ufficiale del club:

La S.S.D. CITTA’ DI ACIREALE 1946 A R.L. è lieta di annunciare ufficialmente di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a mister Giovanni Marchese. Il 37enne siciliano, nato a Caltanisetta ma cresciuto a Torino, è il nuovo allenatore dell’Acireale Calcio. Prima esperienza in serie D per il nisseno che, terminata la carriera da calciatore, ha preso il diploma di allenatore professionista di UEFA A e nella stagione 2020-2021 è diventato il responsabile il tecnico della Primavera del Catania e successivamente commissario tecnico della Nazionale Sicilia. Prima di quel momento, una grande carriera da calciatore vantando molti anni in A e in B, con Torino, Treviso, Chievo, Catania, Bari, Salernitana e Genoa, oltre a svariate convocazioni in Nazionale U21.

“Sono felicissimo di essere qua. Devo ringraziare la società che mi ha scelto perché mi da l’opportunità di allenare in una piazza veramente importante, ambita da tanti allenatori. Il direttore Strianese sa come lavoro, è una persona eccezionale e un grande professionista, creerà il giusto mix tra under e senior, tutti devono essere a disposizione per i granata e cercare di dare il massimo, sudare la maglia, sin dal primo momento, come i tifosi si aspettano. Cercheremo di fare un gran lavoro e prometto di dare il massimo.”

