STAMPA REGIONALE: “Palermo e Catania, Schillaci e Mascara orgoglio del calcio siciliano”

A portare alto l’onore della Trinacria negli anni sono stati soprattutto alcuni talenti isolati, abili a usufruire delle loro capacità innate per poter rompere gli indugi e imporsi ad altissimi livelli.

“Tra i tanti talenti sfornati dalla Sicilia – si legge sulla testata siciliana Nuovo Sud –, ne spiccano due nati nelle città rivali, ossia Palermo e Catania. Il primo nome siciliano che viene in mente a tutti se parliamo di calcio è sicuramente quello di Salvatore Schillaci, detto Totò, che dopo aver ben fatto a Messina alla fine degli anni ’80 dimostrando in Serie B quanto fosse abile a far goal, fu poi ingaggiato addirittura dalla Juventus. Con la società torinese il centravanti palermitano si rese protagonista di una buona stagione nell’annata 1989-1990, prima della quale era un perfetto sconosciuto ai più. La sua fama, tuttavia, sarebbe arrivata con gli interessi nei famosi mondiali di Italia ’90, quando tolse il posto da centravanti titolare della nazionale di Azeglio Vicini a Gianluca Vialli, dando prova di una spiccata propensione al goal”.

Se per Palermo Schillaci sarà sempre il grande simbolo calcistico, “per Catania l’onore tocca a Giuseppe Mascara, un nativo di Caltagirone, cittadina nella provincia etnea”, che però ha scritto di suo pugno la storia dei rossazzurri con il numero 10 sulle spalle. “Il giocatore classe 1979 fu prima grande protagonista della storica promozione in Serie A da parte del Catania nella primavera del 2005, e poi si erse a grande simbolo in varie stagioni nella massima serie. Dotato di una tecnica individuale sopraffina, Mascara fu capitano e principale calciatore di un Catania che con lui in campo giocò cinque importanti stagioni di fila sul palcoscenico più prestigioso del calcio tricolore, prima di andare al Napoli. Memorabile resterà nella mente dei tifosi etnei il goal da centrocampo realizzato proprio in uno storico derby contro il Palermo al Renzo Barbera, un colpo da cineteca che a Catania è diventato il film più bello della storia del club”.

