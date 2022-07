EX ROSSAZZURRI – Morra, premio alla carriera: “Catania, bisogna ritornare a quei 40mila sulle tribune a Roma”

Nei giorni scorsi, in occasione dei Penalty Awards 2022, evento prodotto da Play Village e condotto da Ettore Tortorici a Belpasso, il grande ex centrocampista rossazzurro Damiano Morra ha ricevuto un premio alla carriera sportiva. Queste le parole di Morra, che detiene il record di presenze con la maglia del Catania in tutte le competizioni professionistiche (320) e ricorda la storica promozione in Serie A del 1983: “Ricordo quel pomeriggio a Roma, il fischio finale del signor Menegali che dopo un’aspra battaglia con la Cremonese ci permise di arrivare in Serie A. E’ stata una gioia incontenibile, meravigliosa. Bisogna per forza di cose ritornare a quei 40mila catanesi sulle tribune. Con tutto il rispetto per gli amici di Cremona che portarono 500 persone all’Olimpico, credo fosse giusto che il Catania andasse in Serie A”.

