EX ROSSAZZURRI – Orazio Pannitteri sogna un grande futuro: “Cercato anche da club di Serie B”

Era il 2021 quando l’ex bomber del Catania Ciccio Pannitteri, ai nostri microfoni, parlava in questi termini del figlio Orazio, esterno offensivo cresciuto nelle giovanili rossazzurre e che tanto bene ha fatto alla Fermana, siglando dieci reti nell’ultimo campionato di Serie C girone B disputato: “E’ stato otto anni nelle giovanili del Catania. Negli ultimi due con la Berretti di mister Pulvirenti giocava pochissimo, come Biondi. Dopo l’esperienza di Acireale e Locri, sperava almeno d’iniziare il ritiro con la prima squadra del Catania ma lo hanno lasciato libero. Il rammarico c’è perchè per i ragazzi catanesi giocare nel Catania è un onore. Ha tanti margini di crescita. Già l’anno scorso lo seguivano anche in categoria superiore”.

E’ evidente come non siano passate inosservate le prestazioni offerte da Pannitteri in questi anni. Lo stesso promettente calciatore classe 1999, parlando di futuro, ai microfoni de Il Resto del Carlino ammette di essere stato cercato “da diverse squadre di C e di categoria superiore”. A giorni deciderà. “Anche l’Avellino – aggiunge – ha mostrato interesse su di me e alcuni club del girone A”. Il futuro è tutto dalla sua parte, meritando palcoscenici sempre più importanti mentre continua a seguire i consigli del padre Ciccio, ex bomber rossazzurro: “Mi dice sempre di credere nelle mie qualità – sottolinea – perché è il campo che poi parla. Una cosa che anche a me piace: poter dare tutto per il gruppo e per la maglia”.

