ROSAIA: festeggia la nascita di Theo Luis mentre tanti tifosi spingono per il ritorno a Catania

Due anni addietro nasceva il piccolo Tommaso Léon. Pochi giorni fa la famiglia si è allargata, dando il benvenuto a Theo Luis. Momento particolarmente gioioso ed emozionante per Giacomo Rosaia, divenuto papà per la seconda volta a distanza di due anni. Insieme agli auguri ed alle congratulazioni per il lieto evento – a cui la redazione di TuttoCalcioCatania.com ha il piacere di associarsi – in questi giorni sui social sono sempre più numerosi i tifosi rossazzurri che spingono affinchè proprio il centrocampista toscano faccia ritorno alle pendici dell’Etna.

Lo stesso Rosaia non ha nascosto che prenderebbe seriamente in considerazione l’ipotesi di tornare a vestire la maglia del Catania, a prescindere dalla categoria di militanza. Di sicuro c’è un legame forte con questa città, e non è certamente frutto del caso che Rosaia abbia anche indossato la fascia di capitano la scorsa stagione. Intanto prosegue gli allenamenti personalizzati, scalpitando dalla voglia di giocare dopo la brusca interruzione delle attività ad aprile, e radio mercato conferma proprio la possibilità che il giocatore classe 1993 possa nuovamente difendere i colori rossazzurri. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno sviluppi significativi.

