EX ROSSAZZURRI – Spolli: “Catania merita il meglio. Zarbano profilo ideale per la rinascita. Izco e Russotto…”

Il commento dell’ex difensore rossazzurro Nicolas Spolli, ai microfoni di SerieD24, in merito all’acquisizione del Catania da parte del Gruppo Pelligra: “Novità interessante, sono molto contento per questa città. Dopo tanta sofferenza, la piazza di Catania merita il meglio. Zarbano? Non potevano fare una scelta migliore, lo conosco bene dai tempi del Genoa. Si tratta di un profilo di grande esperienza, che ha fatto la storia di un club importante. Secondo me è l’uomo ideale per la rinascita del Catania. Penso che questa dirigenza non possa fare a meno di figure importanti per la città. Nell’ultimo periodo, ragazzi come Izco e Russotto hanno dato tutto per la squadra, attraversando anche momenti difficili. Per entrambi, mi auguro che la nuova dirigenza possa decidere di farli tornare a Catania, lo meritano. Un mio eventuale ritorno? Il legame con Catania è straordinario, prenderei sempre in considerazione qualcosa, mi piacerebbe dare una mano alla città anche fuori dal campo. Tuttavia, io al momento mi occupo di altro e non sono stato contattato da nessuno”.

